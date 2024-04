La ausencia de Marcel Hernández en la convocatoria del Cartaginés para el partido ante Grecia ha generado gran controversia. El jugador salió de cambio en el partido anterior con molestias y rabietas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible ruptura con el entrenador Mario García.

El asistente técnico del Cartaginés, Fernando Palomeque, ha explicado que la no convocatoria de Hernández se debe a una “decisión técnica”. Sin embargo, muchos aficionados no se convencen con esta explicación, especialmente teniendo en cuenta la mala racha que atraviesa el equipo (ocho partidos sin ganar).

¿Marcel Hernández abandonará Cartaginés?

“Cambiar de equipo no. Cartaginés es el equipo de mis amores, el equipo que amo con todo mi corazón. Trabajo todos los días full para darlo todo, por alguna u otra razón no he tenido la regularidad que siempre tengo y eso me ha afectado”.

“Es la primera vez que tenemos una racha así desde que estoy en el club. Estoy triste, frustrado”, fueron las declaraciones de Marcel Hernández según una publicación del periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales.

Situación complicada para Cartaginés

El Club Sport Cartaginés atraviesa una crisis futbolística sin precedentes. El equipo suma ocho partidos sin ganar, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre en la afición.

Mario García, al frente del equipo desde diciembre de 2022, ha sido blanco de críticas por parte de la afición y algunos sectores de la prensa. A pesar de esto, el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, ha reiterado su apoyo al cuerpo técnico y ha asegurado que esperan que concluya el certamen.

Encuesta ¿Te gustaría ver a Marcel Hernández fuera de Cartaginés? ¿Te gustaría ver a Marcel Hernández fuera de Cartaginés? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sin embargo, la paciencia de la afición tiene un límite. Los resultados no acompañan y el equipo se encuentra en una posición comprometedora en la tabla de clasificación.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.