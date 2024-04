Esta semana fue de bastante polémica para Marcel Hernández, quien nuevamente dio de que habla luego que fuera acusado de ser mal líder en el camerino de Cartaginés y que causó que se diera un cruce de palabras entre él y su presidente, lo que hizo crecer los cuestionamientos.

A pesar de eso, el cubano fue titular en el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense, en el que se confirmó que hay una tregua entre Hernández y el club, esto para beneficio de obtener buenos resultados, aunque no pudo colaborar en hacer una anotación en el compromiso.

La disculpa de Marcel Hernández

“Ya lo hice con mis compañeros y también tengo que pedirle disculpas a la afición. Mis disculpas van en el sentido de que ellos no merecen que me desconcentre y salga de lo que importa, que es luchar, trabajar por el equipo y dar todo por el club, como lo he hecho en estos cinco años”, dijo.

“Se me acusa de mal líder, pero mis compañeros ya hablaron y dijeron que eso no es así. Incluso, pueden preguntarle a los jugadores de la Liga con los que compartí camerino y ellos les dirán que no es así. Por este tipo de aspectos es que puedo dormir tranquilo”, agregó.

Sobre su actualidad con Cartaginés

“Eso habrá que esperar que finalice el torneo y analizar los escenarios que se puedan tener para ello, tanto como nosotros, dirigencia, y él, en varias ocasiones hemos hablado sobre ello, ayudarle con alguna u otra oferta que se pueda presentar”, mencionó.

Acerca de su actualidad señalizó: “Cualquiera que ama a su trabajo recibe un pago. En mi caso, amo mi trabajo y me pagan por hacerlo, porque vivo de esto. Cuando llegué a Cartaginés lo hice cobrando mal, me pagué mi boleto, usé mis ahorros para hacer una prueba por siete días y después de todo este tiempo me gané lo que tengo”

“Esta institución se debe a la afición que me apoya y ellos me quieren acá, mis compañeros también me quieren acá y cuando esto deje de suceder, daré un paso al costado”, finalizó

