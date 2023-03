La última semana de marzo estará plagada de interesante acción en el mundo del fútbol. Una nueva Fecha FIFA da comienzo, por lo que las diferentes selecciones nacionales tendrán actividad. En el caso de Concacaf, la Liga de Naciones emerge como el principal foco de atención para ellas.

Cuba no está exento de ello. La isla del Caribe se dirimirá el ascenso a la Liga A y una plaza en la Copa Oro cuando visite el 23 de marzo a Barbados y reciba el 26 a Guadalupe. Sin embargo, deberá afrontar semejantes encuentros sin una pieza importante: el delantero Marcel Hernández, del Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

Mucho se habló respecto a la ausencia del artillero en la delegación de su patria, llevando a que el propio jugador diera explicaciones tras un sinfín de especulaciones. “Muchas veces la prensa dice cosas sin saber. Hay decisiones que son mías, nadie sabe lo que pasa en la selección cubana. Yo fui el que quise no ir, en ocasiones crean caos en donde no lo hay. Hay que saber qué es lo que está sucediendo, sacan notas y no preguntan“, apuntó en diálogo con el periodista Carlos Serrano.

Tras aquellas primeras apreciaciones, fue aún más directo: “Tomé la decisión en la última convocatoria contra Belice, sentí que no es el momento. Hay cosas que cambiar en Cuba. Se están dando pasos, pero no alcanzan. A lo mejor la gente ve las cosas que pasan en Costa Rica y piensan que eso sucede en Cuba, pero se sufre mucho“.

En relación a esto último, ejemplificó: “El regreso después cuesta, nosotros no comemos bien, no tenemos buenos hospedajes. Si vamos a representar a la selección debe ser en buenas condiciones, cuando cambien en favor del jugador con todo el gusto voy a acudir“.