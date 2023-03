Como era de esperarse, este viernes se generó un importante ruido mediático cuando Luis Fernando Suárez anunció la convocatoria de la Selección Nacional de Costa Rica para los partidos contra Martinica (sábado 25 de marzo) y Panamá (martes 28) por Liga de Naciones de Concacaf 2022-23. Siendo uno de los tantos cuestionamientos la ausencia de Keylor Navas.

El guardameta pudo marcharse del Paris Saint-Germain, donde para Galtier el titular indiscutido es Donnarumma, para recuperar la confianza y el nivel en el Nottingham Forest de la Premier League. Allí, pese a que jornada tras jornada suple las falencias de su equipo con grandes atajadas, lo cierto es que está librando una encarnizada pelea por evitar que el conjunto bicampeón de Europa descienda.

Por esto es que causó revuelo la decisión del entrenador colombiano, quien tampoco citó a otros diez jugadores que representaron al país en el Mundial de Qatar 2022. Quitando a Bryan Ruiz (retirado) y a Celso Borges (lesionado), quedaron fuera Esteban Alvarado, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita, Johan Venegas, Anthony Hernández, Álvaro Zamora, Gerson Torres y Douglas López.

¿Por qué Keylor Navas no fue convocado para la Liga de Naciones?

"Dentro de lo que he conversado con Navas, hay algo que tengo claro: Keylor es el número uno de este país y es de los arqueros mejores del mundo, siempre voy a soñar con tenerlo. Pero también debo mirar otras opciones, porque cuando en determinado momento él no esté debo ver cómo responden esa clase de jugadores. Y por esa razón he decidido no llamar a Keylor Navas, quiero ver opciones hacia un futuro", aseguró Luis Fernado Suárez.

El Halcón tiene 36 años y dejó claro que la pasada Copa del Mundo fue la última de su carrera. Lo mismo aplica para Leonel Morera, quien vive un gran presente en Alajuelense pero tiene 32 años. Por eso, en lugar de Navas fueron llamados Alexander Lezcano del Santos (21), Kevin Chamorro del Saprissa (22) y Patrick Sequeira del CD Lugo de España (24).