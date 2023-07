Después de muchas idas y vueltas, la Federación de Costa Rica terminó despidiendo a Luis Fernando Suárez debido a los malos resultados en los últimos encuentros. Ya con el entrenador colombiano afuera, Ronald Gómez salió hablar sobre la metodología de trabajo del ex DT.

La Bala lo destrozó al cafetero y lo acusó de haberlo despedido, pese a que le había dicho que iba a seguir en el cargo. Además, fue muy crítico con los entrenamientos que encabezaba el ex estratega de Honduras. Lo llegó a marcar como poco elaborados.

“Yo tenía contrato hasta el Mundial. A mi Suárez me dijo que después del Mundial iba a continuar, pero después recibí la comunicación de don Rodolfo Villalobos sobre mi salida, me dijo que Luis Fernando no quería que yo siguiera“, comenzó declarando Ronald Gómez en entrevista con el programa Al Pie del Deporte.

Y luego, lanzó: “Desde que llegué a la Federación iba con las expectativas más altas, de conocer, de aprender cosas nuevas, pero conforme fueron pasando los entrenamientos empecé a ver que la metodología de trabajo era muy sencilla, no había nada nuevo, más bien me sorprendió la forma de los entrenamientos, con malas planificaciones. Uno llegaba a los entrenamientos y no se sabía que era lo qué se iba a realizar, no había planificación grupal“.

Para finalizar, cerró: “Al principio me recibieron bien, pero luego empezó a presentarse como un recelo porque yo era una de las personas que decía que las cosas se estaban haciendo mal en metodología de trabajo, no le estábamos dando a los jugadores lo que realmente necesitan para competir, tanto para los jugadores nacionales como los que venían del extranjero, los que vienen de afuera vienen con una metodología buena, con buenos entrenadores y no están acostumbrados a eso. Por eso yo empecé a tener contras por considerar que los entrenamientos no eran los adecuados”.