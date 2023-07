Tras la rescisión del millonario contrato de Luis Fernando Suárez, la FEDEFÚTBOL se encuentra en búsqueda de un técnico para la Selección Nacional de Costa Rica. Y, sorpresivamente, uno de los candidatos que emergió en las últimas horas es Jaime Lozano, campeón de la Copa Oro con México.

Según ESPN y Telemundo, “Jimmy” fue el elegido por los directivos ticos para dirigir a la Sele con miras al Mundial 2026, proceso que, además de las eliminatorias, tendrá torneos importantes en el medio como la Nations League —entregará boletos para la Copa América 2024— o la propia Gold Cup.

Recordemos que el interino de Lozano al frente del Tri, ocupando el lugar de Diego Cocca en un momento ciertamente inflamable, finalizó tras el torneo de CONCACAF. Y pese a que manifestó su intención de continuar, la Federación Mexicana todavía no le ha renovado su contrato.

“Creo que si confiamos en el proceso, los resultados van a ser inmensamente mejores. Esta decisión no me corresponde a mí. Uno tiene que estar listo, no sé si en semanas o meses se tendrá que tomar una decisión, y si hay que ayudar a la selección estaré dispuesto”, externó el timonel de 44 años.

Esta situación, más la confianza en la capacidad de Lozano, lo perfilan como el favorito para tomar las riendas de la Tricolor y le presentarían una oferta formal en los próximos días. Sin embargo, podía no ser la única: Ivar Sisniega, presidente de la FMF, le dijo a ESPN el pasado lunes que la elección del técnico demoraría “dos o tres semanas a más tardar”.