Hace una semana se conoció que Leonardo Menjívar estaba aprueba en Alajuelense. Andrés Carevic reveló que lo vieron destacarse en la Copa Oro 2023 con la Selección de El Salvador y llamaron al juvenil, que quedó libre de AD Chalatenango, para verlo de cerca.

El cuscatleco se está destacando cada vez más y ha logrado que los directivos del club Manudo comiencen negociaciones para ficharlo. El problema que surgió es que deberán pagarle unos 200 mil dólares al equipo salvadoreño por derechos de formación y están intentando reducir ese momento.

Mientras Alajuelense busca pagar una suma inferior a la estipulada, el periodista Kevin Jiménez reveló que Leonardo Menjívar regresó a su país y que no se ponen de acuerdo tampoco desde la parte contractual. Las pláticas no están caídas, pero no habría un acercamiento entre los intereses de cada lado.

A esto hay que sumarle que el juvenil contaría en su poder con una propuesta del Chicago Fire para que juegue en su equipo filial de la MLS Next Pro. Es un proyecto más que interesante y que podría convencer al jugador para que abandone la opción de Alajuelense para irse a Estados Unidos.

Veremos cuál es la opción que termina convenciendo a Leonardo Menjívar para continuar su carrera. Es claro que el jugador de 19 años tiene un enorme futuro por delante y deberá priorizar que es lo mejor para él en estas semanas que siguen.