Luis Enrique vs. Keylor Navas: la teoría del Real Madrid sobre el desprecio del DT en PSG

La emotiva despedida de Kylian Mbappé y Keylor Navas del Parque de los Príncipes se vio empañada por una polémica decisión del entrenador del PSG, Luis Enrique. El estratega español optó por dejar al portero tico en el banquillo de suplentes, a pesar de la ausencia del lesionado Gianluigi Donnarumma, y le dio la titularidad al joven Arnau Tenas.

Esta decisión generó sorpresa e indignación entre los aficionados costarricenses y también desde los medios en Madrid, quienes vieron en ella un acto de desprecio hacia Navas, quien ha sido un jugador clave para el PSG en las últimas temporadas. Y desde luego también a Kylian Mbappé que lo más probable es que se vista de blanco la próxima campaña.

¿Luis Enrique marginó a Keylor Navas por su pasado blanco?

“¿Keylor? Yo no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Entonces, tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo”, fue lo que argumentó, algo muy difícil de creer, pues Keylor Navas se encargó de despedirse a través de sus redes sociales el día anterior al partido.

Es importante recordar que Keylor Navas llegó en 2019 Keylor Navas llegó al PSG procedente del Real Madrid, donde había conquistado tres Champions League, entre otros títulos. Su llegada al club parisino supuso una gran apuesta por parte del conjunto parisino que buscaba un portero de talla mundial para defender su portería.

El mensaje de despedida de Keylor Navas

Keylor Navas con PSG

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, expresó Keylor Navas en su cuenta de Instagram.