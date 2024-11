Lo quiere Jafet Soto: extranjero que pasó por Saprissa revela si hubo contacto con Herediano

El nombre de José “Pepe” Cancela, exjugador del Deportivo Saprissa y Herediano , ha vuelto a sonar en el entorno del fútbol costarricense como un posible candidato para dirigir al equipo rojiamarillo. Es uno de los nombres que suena junto al de Hernán Medford.

La noticia de que Cancela podría sumarse al cuadro florense emocionó a algunos aficionados y generó debate en foros heredianos y programas deportivos, especialmente tras la mención de su nombre como un potencial refuerzo en el banquillo.

En las últimas horas, Pepe habló con los medios y reveló si existió realmente un acercamiento por parte del Team. Su nombre era el que más le peleaba a Medford, pese a que el ex Sporting parecería ser el que más lugar tiene en la consideración.

¿Qué dijo José Cancela sobre el interés de Herediano?

No obstante, el propio José Cancela desmintió los rumores en una reciente entrevista, aclarando que no ha recibido ningún contacto de Herediano. “Eso es falso, nadie de Herediano me ha contactado”, aseguró el uruguayo a través de un mensaje de texto al periodista Bernal Arce en el programa Meridiano Deportivo.

José Cancela reveló que nadie de Herediano lo llamó.

Publicidad

Publicidad

Con esta declaración, Cancela deja claro que no existen, al menos por ahora, conversaciones oficiales con el equipo rojiamarillo y que su nombre no ha sido considerado formalmente para sumarse al cuerpo técnico. Algo distinto con Medford.

ver también Hernán Medford se sube al barco de Jafet Soto: las declaraciones que lo acercan a Herediano

Los propios directivos del Team confirmaron que hubo charlas con él para ver su situación. El hecho de que no hayan hablado con Pepe parecería marcar que no es opción, por lo menos por ahora, para ocupar el lugar en el banquillo que dejará vacante Jafet Soto.