"Les guste o no": la sentencia de Vladimir Quesada que hará enfadar a la afición del Saprissa

En la previa de uno de los partidos más esperados del fútbol costarricense, el técnico de Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, ofreció una conferencia de prensa que dejó varios titulares de cara al clásico del domingo contra Liga Deportiva Alajuelense.

El entrenador del conjunto morado dejó clara su intención de que el equipo llegue bien preparado al clásico. “Estamos tratando de que para el domingo lleguemos en nuestra mejor forma deportiva y que hagamos una muy buena presentación individual y colectiva”, comentó.

Alajuelense no asusta al Monstruo

En cuanto a la excelente racha de los manudos bajo la dirección de Alexandre Guimaraes, quienes solo han perdido dos veces en veinticinco juegos, Quesada no se mostró intimidado.

Quesada marcó los límites con la afición (Imago).

“Analizamos al rival, pero me aboco a disminuir nuestras falencias y acrecentar nuestro potencial, no me fijo en cuántos partidos hayan ganado, eso es de ellos y bien por ellos. Vamos a ir al Morera Soto buscando hacer un muy buen partido y buscando una victoria”, añadió el estratega

A Vladimir Quesada no le importa lo que diga la afición

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la respuesta de Quesada a las críticas recientes de la afición saprissista, que ha mostrado su descontento con algunas decisiones del técnico.

“Es difícil porque todos los aficionados son técnicos. Cada uno quiere que el equipo juegue como ellos desean, quieren que la alineación se haga como ellos quieren y cada uno tiene una diferente alineación”, expresó el DT del Monstruo.

“Entendemos que tienen derecho a tener su criterio, pero nosotros somos los encargados y somos los que dirigimos este grupo de muchachos. Somos los que vamos a tomar las decisiones independientemente de si les guste o no”, sentenció Vladimir Quesada.