En las últimas horas, en las redes sociales se ha involucrado a Keylor Navas con River Plate. El equipo de Argentina estaría dispuesto a pagar 4 millones dólares para comprar el pase al PSG, según la información que empezó a circular y que fue levantada por medios costarricenses.

Más allá de estos rumores y de que el Millonario está buscando hacer fuertes movimientos en este mercado de pases, la noticia surgió de una cuenta fake de Twitter. El usuario que lanzó esta data es @MedioRiver_ y es una copia a la cuenta real @MedioRiver.

Este usuario se encarga de realizar publicaciones falsas con la idea de engañar a la gente y generar reacciones en los hinchas. Este rumor sobre Keylor Navas llega justo cuando Franco Armani, arquero campeón del mundo e ídolo de River Plate, está pasando por una fuerte baja de rendimiento.

Hasta el momento, el club argentino no solo no ha contactado al guardameta costarricense, sino que directamente no está buscando traer un reemplazante para el ex Atlético Nacional. Tanto Martín Demichelis como los directivos apoyan a su portero.

De esta manera, el futuro de Keylor sigue siendo una gran incógnita y todavía no se sabe qué sucederá con él en la próxima temporada. La semana pasada, Nottingham Forest anunció que el tico regresará al PSG y allí deberán analizar que hacen con él.