Días atrás, tras el juego entre Alajuelense y Herediano, el delantero de Alajuelense, Johan Venegas señaló que su equipo no gana el juego “porque hay un jugador que se tira muchísimo, se tira, se cae en la trampa y se pita penal“, en clara referencia al delantero Herediano Kennedy Rocha.

Esa noche, Alajuelense estuvo a punto de llevarse los 3 puntos, sin embargo, tras una jugada donde pitaron penal a favor del Herediano a falta de 4 minutos para el final, los florenses rescataron un valioso punto.

¿Poca autocrítica?

Las declaraciones de Venegas ni siquiera cayeron bien entre los propios aficionados manudos, quienes le recriminaron en redes sociales, la poca autocrítica en circunstancias adversas y exigieron un mejor rendimiento grupal.

Los días pasaron y a pesar de lo dicho por Venegas, el jugador herediano guardó silencio, sin embargo, días después el brasileño concedió una entrevista a ESPN, donde de forma muy educada, respondió y envió un fuerte mensaje a su homólogo herediano.

“Eso es simple, a mí mis papás me dieron educación y yo no echo la culpa a los demás en algo que yo no fui capaz de hacerlo, entonces yo no contesté ni me enojé, cada quien dice lo que quiere y yo sigo trabajando tratando de ayudar a mi equipo y no echando la culpa a los demás” indicó Rocha a la cadena internacional.

Tal parece que el florense supo manejar muy bien la presión y su respuesta fue un poco más diplomática aunque igualmente se lee un poco de veneno en sus expresiones, fin de la polémica.