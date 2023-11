La selección de Costa Rica está comenzando un nuevo camino con Gustavo Alfaro como entrenador. A pesar de que obtener victorias es la principal motivación, generar un recambio generacional debe ser otra cuestión para llevar a cabo.

Habrá varios jóvenes para seguir en el próximo ciclo del entrenador, pero también hay jugadores de jerarquía. Dentro de los experimentados que no estarán en este comienzo está Kendall Watson, quien admitió en una entrevista con Teletica Deportes que quiere seguir jugando con la selección.

“Uno está atento a las noticias y siempre está la esperanza de estar convocado, y cuando eso no ocurre es mentira decir que no me dolió. Uno con los años aprende a llevar este tipo de noticias. Esto no me va a tirar para abajo porque también ya he pasado por cosas adversas.”

La carrera de Kendall Watson en la Selección de Costa Rica

La presencia de jugadores experimentados en cualquier plantel que quiere renovarse es esencial. Los jóvenes son importantes para mantener a un equipo vigente, pero también se necesita de futbolistas que ayuden para una rápida adaptación a lo que son las exigencias.

Por ese motivo, su ausencia en la selección nacional quizás a algunos hinchas les parezca sorpresiva. El defensor tiene una extensa trayectoria tanto a nivel de clubes como representando a los costarricenses.

Watson tuvo el mérito de estar en los planteles mundialistas de Rusia 2018 y Qatar 2022. Encontrar jugadores con presencias en esas competencias es valioso, por lo que sería algo que colaboraría mucho en cualquier equipo del continente.

Encuesta ¿Debería ser convocado Kendall Watson a la selección? ¿Debería ser convocado Kendall Watson a la selección? YA VOTARON 0 PERSONAS

El jugador de 35 años quizás no está en su mejor momento, pero demostró que podría ser una variante. Dentro de su currículum también está haber anotado un gol en mundiales, recordando el empate 2-2 de Costa Rica contra Suiza en Rusia.