Jewison Bennette, futbolista de Costa Rica que milita en el Sunderland de la segunda división inglesa, se encuentra en un momento crucial de su carrera tras una temporada llena de reveses en el Aris FC de Grecia.

A principios de año, Bennette partió hacia el fútbol griego con la esperanza de acumular minutos y experiencia en el Aris FC. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a lo esperado.

Un paso atrás para Bennette

“Fue un año bastante complicado, tomé malas decisiones. Irme a un club que me incumplió mi contrato de toda manera. Mi agente me recomendó ir ahí, me dijo que no hablara con nadie. Fue una mala decisión que tomé, pero es aprendizaje”, confesó Bennette.

Bennette volvió al Sunderland tras su paso por Grecia (Crhoy.com).

Durante su estadía en el Aris FC, Bennette solo disputó 9 partidos en todo el 2024, lo que resultó en su ausencia en las convocatorias de la selección nacional de Costa Rica.

Bennette se reinventa en Inglaterra

Este mercado de pases, el joven extremo de 20 años regresó a su club en Inglaterra con la esperanza de retomar su mejor nivel y demostrar su valía en el equipo que busca el ascenso a la Premier League.

Bajo la dirección del DT Régis Le Bris, el costarricense se encuentra ante una nueva oportunidad para reinventarse. Sorprendentemente, el entrenador francés ha comenzado a utilizar a Bennette en una posición diferente: de lateral izquierdo, en lugar de su habitual rol como extremo izquierdo.

El ex Herediano tiene una nueva posición (Kevin Jiménez).

En los partidos de pretemporada, el ex Club Sport Herediano ya ha mostrado destellos de su capacidad para adaptarse a esta nueva posición. Este mismo domingo fue titular en la victoria del Sunderland por 2 a 1 ante Eldense.

Con dos años más de contrato con Sunderland, Bennette tiene una ventana de oportunidad para rehacer su carrera y recuperar su lugar en la selección nacional. Si logra adaptarse con éxito a la posición de lateral izquierdo, podría convertirse en una pieza clave para el equipo que aspira a regresar a la Premier League, una categoría en la que Sunderland no compite desde 2017.