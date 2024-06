Alexandre Guimaraes ha iniciado su labor para devolverle el tan ansiado título del campeonato costarricense a la Liga Deportiva Alajuelense. Con este objetivo en mente, el entrenador ha comenzado a tomar decisiones cruciales en el mercado de transferencias, siendo la salida de Johan Venegas una de las primeras medidas adoptadas para reconfigurar el equipo de cara al segundo semestre del año.

La noticia de la salida anticipada de Johan Venegas sorprendió a muchos aficionados al fútbol nacional. Venegas, un jugador emblemático que ha sido parte del equipo desde la temporada 2021, se despidió de la institución con seis meses aún restantes en su contrato.

Guimaraes, conocido por su pragmatismo y visión estratégica, explicó que la salida de Venegas forma parte de una reestructuración necesaria para fortalecer al equipo y alcanzar los objetivos deportivos planteados. Si bien la decisión puede resultar sorprendente para algunos, refleja la determinación del club por impulsar un cambio significativo en su plantilla.

Johan Venegas se despide con una carta que deja de qué hablar

Y a pesar de que Guimaraes explicó que no se trataba de una situación de rendimiento, Johan Venegas dio de qué hablar en su carta de despedida, en la que no mencionó al DT en forma de agradecimiento.

“Gracias a la Liga por dejarme vivir esta experiencia en su club, desde niño siempre soñé en jugar en LDA y vestir la rojinegra. Siempre fui un jugador entregado, determinado y siempre dispuesto a dar la milla extra.

Cierro esta etapa donde hemos compartido momentos felices y momentos no tan buenos, sin embargo, siempre procuré de lar mejor de mí.

La vida está llena de etapas, de situaciones positivas y de situaciones que nos hacen crecer independientemente de la situación. Dios siempre ha respaldado caso paso que he dado en mi carrera y sé que ahora no será la excepción. Emocionado por conocer qué tiene Dios para mí y mi familia en el futuro y confiado en su voluntad, que es perfecta y no añade tristeza. Manudos, gracias por todo. Son una grandísima afición”, expresó.

El futuro de Johan Venegas

Por su parte, en las últimas horas ha surgido un rumor de que Johan Venegas estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de Guanacasteca. Esto, aun cuando se esperaba que podía recalar en Herediano.