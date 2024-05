“Tome malas decisiones y me precipité”, con estas palabras Jewison Bennette describe el calvario que pasó por el Aris FC de Grecia. El joven futbolista, la cual su ficha pertenece al Sunderland de la Championship de Inglaterra, buscó minutos en el fútbol griego esta temporada, pero sus expectativas se desmoronaron rápidamente.

El legionario de Costa Rica se unió al club griego con la esperanza de obtener más tiempo en el campo, pero pronto se enfrentó a una serie de incumplimientos por parte de la institución europea. Los mismos eran tanto futbolísticos, como también económicos, lo que convirtió en una pesadilla su estadía.

“Fue un año bastante complicado, tomé malas decisiones. Irme a un club que me incumplió mi contrato de toda manera. Mi agente me recomendó ir ahí, me dijo que no hablara con nadie. Fue una mala decisión que tomé, pero es aprendizaje”, explicó el atacante.

¿Cuáles fueron los incumpliento del Aris con Bennette?

El jugador relató cómo el Aris FC incumplió varios acuerdos establecidos en su contrato de préstamo, lo que provocó una ruptura en la relación entre ambos equipos. Le habían ofrecido regularidad en el once inicial, un salario bueno, un hogar y un vehículo para trasladarse.

Jewison Bennette debe volver ahora al Sunderland. (CRHoy)

“Cuando llegué jugué titular dos partidos y después de eso tenían que pagarme el salario, la casa y el carro. Yo me quejé con el Sunderland y a ellos les molestó eso, entonces me comenzaron a apartar y me dejaron fuera de lista. Al final tuve una pequeña lesión que me dejó fuera de los juegos de La Sele”, narró Bennette, quien a sus 19 años enfrentó un serio revés en su carrera.

Jewison también destacó las dificultades financieras en el Aris FC, donde el club lleva meses sin pagar el salario a sus futbolistas, incluyendo a su compañero y compatriota, Álvaro Zamora. El mediocampista tico si se quedó debido a que fue importante en el once inicial.

¿Qué sucederá ahora con Jewison Bennette?

“La única diferencia de lo que me pasó a él y a mí es que no tenía equipo, pero yo me regreso. Comenzaré pretemporada con Sunderland y ya veremos qué pasa, si me dan a préstamo a un nuevo equipo o no. Tuve que sacar de mis ahorros para pagarme mis gastos, casa y carro de allá, son irresponsables”, afirmó Bennette.