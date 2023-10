En el Deportivo Saprissa todavía no logran pasar de página por la sorpresiva derrota sufrida en su visita a Real Estelí por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los Morados pensaban que iban a obtener un buen resultado y cayeron 1-0 ante los pinoleros en tierras nicaragüenses.

Jefry Valverde y Kevin Chamorro declararon ante la prensa sobre esta situación. Ambos futbolistas revelaron como se encontraba el vestuario del Sapri cuando terminó el partido contra el Tren del Norte por el torneo internacional de CONCACAF.

“Después del partido todo mundo estaba bastante frustrado por el resultado, mas sabemos que es una serie y que tenemos que cerrar acá”, comenzó declarando el mediocampista sobre las sensaciones que había entre los futbolistas del Morado por esta caída en Nicaragua.

Luego, agregó Chamorro: “El camerino estaba golpeado. A nadie le gusta perder, más que teníamos una racha de no perder ahí en Nicaragua. Yo soy uno de los que cuando estoy con mucha cólera me salgo del camerino para no decir nada en caliente, después hicimos una reunión y hablamos lo que pasó allá. En algún momento había la posibilidad de perder, no queríamos eso, pero pasó y ahora sabemos que hay una revancha”.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Saprissa y Real Estelí?

La próxima cita para el Deportivo Saprissa será el miércoles, a las 6:00 pm, cuando reciba al Real Estelí de Nicaragua en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2023. En el enfrentamiento de ida, el conjunto nicaragüense se llevó la victoria 1-0, por lo que el equipo morado buscará revertir la situación y avanzar en la competición regional.