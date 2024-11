Jafet Soto recibe la peor noticia: el nuevo problema que sufre en Herediano

La noche de este sábado para Jafet Soto no fue positiva en Cartago, a pesar de la victoria de Herediano frente a Guanacasteca por la fecha 20 del Torneo Apertura. El Team se impuso por con los goles de Marcel Hernández y Allan Cruz, mientras que José Mora descontó para la visita.

Si bien se subió a la segunda posición por encima de Saprissa, que todavía tiene que jugar este domingo, el mandamás del Team conoció la peor noticia con respecto a su principal figura en lo que va del campeonato.

ver también Un viejo conocido y un extranjero: los entrenadores que busca Jafet Soto para Herediano

Jafet Soto recibe la peor noticia en Herediano

A los 36 de la primera parte, luego de haber marcado el primer gol del triunfo, Marcel Hernández se vio obligado a salir sustituido en lugar de Francisco Rodríguez. El goleador del Apertura se lesionó y automáticamente encendió todas las alarmas en Herediano.

De esta manera, la gran figura que tiene Jafet Soto en su equipo podría quedar descartado para el próximo partido. Será ni más ni menos que ante la Liga Deportiva Alajuelense en el Alejandro Morera Soto, juego clave por la lucha de los primeros puestos.

Marcel Hernández, de pasado en el equipo rojinegro, no estaría presente en su regreso a Alajuela. No son los únicos que se perderían este duelo, sino que para la mala suerte de Jafet hubo otros dos lesionados: Getsel Montes directamente no pudo comenzar el encuentro y Emerson Bravo debió salir a los 17′ del primer tiempo.

¿Cuándo juegan Herediano y Alajuelense el partido suspendido por el Torneo Apertura?

El encuentro suspendido tendrá mucha polémica entre Alajuelense y Herediano, especialmente por la elección de la fecha en medio de competencia de selecciones y también por las palabras de Jafet Soto respecto al arbitraje. El juego será el próximo sábado 16 de noviembre desde las 8:00 pm.

Publicidad