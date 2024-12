Jafet Soto juega con fuego al exponer lo que más le molesta en Herediano

Herediano se clasificó a las semifinales a pesar de la derrota ante Santos por 2-0. Ahora el Team jugará frente a la Liga Deportiva Alajuelense por un lugar en la final. Abrirá la serie como local en el Carlos Alvarado y luego definirá la llave en el Alejandro Morera Soto.

Los de Jafet Soto no tuvieron un buen rendimiento y se llevaron varias críticas de los aficionados presentes. También las sufrió el propio entrenador, que tuvo una queja contra el público que se ausentó en uno de los partidos más importantes del semestre.

Jafet Soto expone lo que más le molesta en Herediano

“Aquí hoy había 1500 personas y quizá unos cuestionaron, pero nosotros somos 800 mil heredianos, esperamos que muchos de ellos vengan a apoyarnos a semifinales”, lanzó Jafet Soto dejando en claro que le molestó la poca asistencia que tuvo el equipo rojiamarillo y que espera una mejoría para el partido ante Alajuelense.

También se refirió a que muchos aficionados del Team dejaron de quererlo: “Antes me quería el 90% de la afición del Herediano, quizá ahora sea el 50% o menos, pero no me importa, yo soy un herediano que está trabajando para sacar esto adelante”.

Jafet Soto le metió presión a Alajuelense

Jafet Soto le sacó favoritismo a su equipo pensando en el partido de semifinales. Considera que el Team no es el máximo candidato y le tiró toda la presión a los de Alexandre Guimaraes: “No somos favoritos, Alajuelense indudablemente es el favorito, pero sé que este equipo tiene casta, clasificamos por jerarquía”.

Herediano buscará tomarse revancha de las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que perdieron por penales luego de haber empatado 1-1 en el resultado global. La ida será el próximo sábado 7 de diciembre, mientras que la vuelta se jugaría entre el 11 y 12 del mismo mes.

