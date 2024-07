La Liga Deportiva Alajuelense se estrenó en el mercado de fichajes de la temporada 2023/24 con su incorporación más llamativa hasta el momento: Iago Falque. El mediapunta español forjó una extensa carrera en el fútbol europeo, pero no dudó en vestirse de Rojinegro cuando Alexandre Guimaraes se lo pidió.

El estratega jugó un rol clave, pues coincidieron en el América de Cali de Colombia y lo ayudó a retomar su mejor nivel: “Me entrenó el último año y me fue muy bien. Él me conoce, sabe gestionarme, cuándo sí, cuándo no, cuándo apretarme más o menos, y a los jugadores de más experiencia y con cierta edad eso nos ayuda mucho”, contó durante su presentación oficial.

Después de firmar su contrato por un año con la Liga, Falque buscará saldar una de las mayores deudas de su carrera, que también registra pasos por Juventus, Tottenham, Roma —donde coincidió con Alessandro Del Piero, Luka Modrić y Francesco Totti, respectivamente—, Bari, Villarreal B, Southampton, Almería, Rayo Vallecano, Génova, Torino y Benevento.

La mayor ambición de Iago Falque en Alajuelense

A sus 34 años, Iago Falque quiere levantar su primer título a nivel clubes con la camisa de Alajuelense. “Aparte de la Roma que habíamos peleado por el título, luego jugué en equipos muy buenos de clasificación a Europa League, pero no eran equipos para pelear títulos, no había tenido esa posibilidad”, aseguró el futbolista formado en La Masía del Barcelona.

“En América lo intenté, estuvimos cerca, y cuando me llamó Javier Santamaría fue lo primero que le comenté. Es una sensación que no he vivido en el fútbol profesional”, añadió Falque. Recordemos que en el América estuvo cerca de disputar la final en el Apertura 2023: al quedar segundos en el cuadrangular de semifinales, no pudieron medirse con Atlético Nacional por el título.

(Foto: LDA)

Si bien su paso por Alajuela inició con el pie derecho al ganarle la Supercopa a Saprissa, el ibérico tiene en claro que a la afición le interesa volver a campeonar en el torneo local: “El otro día estaba contento, pero tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el título primordial y prioritario para nosotros, ese será el título que celebraremos de una manera más especial”, sentenció.