La Selección de Costa Rica está atravesando un momento delicado. Pese a haber dejado buenas sensaciones en la Copa América 2024, la inminente salida de Gustavo Alfaro trajo tempestad en medio de la calma.

Así, mientras la Fedefútbol espera por una confirmación final para saber si el técnico argentino se irá o no a Paraguay, tiene también otros flancos de conflicto abiertos. Y uno de ellos es en la Sub 20.

La elección del técnico que enoja a Costa Rica

Este viernes, el diario La Teja reveló que la Fedefútbol contrató para la Sub 20 a Cristian Vella, quien es nada menos que el cuñado de Claudio Vivas, el director de selecciones nacionales, y esto generó mucho enojo.

Tanto que ahora, quien salió al cruce de esta decisión fue Manuel Gerardo Ureña. “Eso no se hace, no vale, hay asuntos que no van, asuntos de familia que hay que cuidar. ¿Eso cómo se llama? Ética, respeto por la profesión”, dijo el entrenador.

Ureña, muy enojado con Vivas y la Fedefútbol.

Y si bien Vella dirigió en las ligas menores de Boca Juniors, algo a lo que el Puro Ureña no le quita méritos, sigue sin justificar su designación. “No niego que el señor ha tenido una carrerita ahí, no es cualquiera el que dirige a Boca, pero hay cosas que hay que cuidarlas”, aseguró el tico.

“La profesión no puede manejarse como un grupo de amigos, menos de familia, en esto hay que trabajar muy duro, hay gente que ha trabajado muy duro para llegar ahí”, concluyó Ureña, muy enojado con estos manejos de la Fedefútbol.