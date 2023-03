Siguen los enojos por los nombramientos de Ricardo González y Douglas Sequeira en la selección de Costa Rica. El primero será el preparador de porteros y el segundo ocupará el rol de asistente de Luis Fernando Suárez. Hernán Medford fue uno de los que salió a criticarlos públicamente.

El ex entrenador de Herediano salió a opinar y destrozó al ex técnico de la Sub 23. Renegó que se le den oportunidades a personas que ya fracasaron en el combinado nacional y no a otros que si tuvieron buenos rendimientos. Habló de la falta de méritos para obtener un cargo en la Federación de Fútbol costarricense.

“Acá usted fracasa y tiene puesto fijo en la Fedefútbol, así de claro, se enoje quien se enoje pero es una realidad, usted fracasa en la Federación y le dan la oportunidad de volver”, comenzó declarando Hernán Medford sobre Douglas Sequeira y su nuevo cargo en la Sele.

Luego, el Pelicano fue más directo y minimizó toda la carrera de su colega desde que se dedica a la dirección técnica: “Parece que tenés que tener en el currículum fracaso para que estés en la Federación”. Muy enojado se lo vio al ex Cartaginés.

Más allá de que no son las formas, es claro que no se están priorizando los resultados en la Fedefútbol. Los directivos confían en Sequeira por su metodología y ven con buenos ojos que ayude a Suárez a ir armando una selección con la nueva generación de futbolistas ticos.