Francisco Calvo finalizó la temporada en Europa con el Hatayspor de Turquía y quedó como agente libre. El defensor tico no renovó el vínculo con el equipo turco y comenzó la nueva campaña sin club.

Para mantenerse en forma, el zaguero de la Selección de Costa Rica se entrenó con el Deportivo Saprissa a la espera de confirmar su futuro. Desde la directiva morada le enviaron un guiño para que regrese al club como jugador, pero Tibás no estaba en su prioridad.

¿Cuál será el nuevo equipo de Francisco Calvo?

En las últimas horas, el periodista Kevin Jiménez se refirió al nuevo equipo de Calvo. “Está cerca de ser nuevo futbolista del Al-Ettifaq de Arabia Saudita por un año“, confirmó la fuente.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras entrenar con Saprissa, Francisco Calvo lanza un mensaje sobre su futuro que ilusiona a los morados

El periodista agregó que para concretar este movimiento primero “debe resolver un tema con el exclub turco” y si esto llega a buen puerto firmará con el equipo árabe. “Hay acuerdo verbal“, reveló sobre las negociaciones entre Francisco Calvo y el Al-Ettifaq.

Foto: Kevin Jiménez

Publicidad

De confirmarse el fichaje, Francisco Calvo firmará contrato por un año y con la posibilidad de extenderlo por otro más. Sería el único tico en la actualidad en pasar a jugar la Saudí Pro League.

Publicidad

Sobre Al Ettifaq, el nuevo equipo en el que jugaría Francisco Calvo

El equipo de Al-Ettifaq en la pasada temporada.

Publicidad

El Al-Ettifaq finalizó séptimo en la liga saudí en la pasada temporada con 50 puntos. El club de la ciudad de Dammam tiene en sus filas a grandes figuras como Georginio Wijnaldum, ex Liverpool, Moussa Dembélé, ex Lyon, y Álvaro Medrán, ex Real Madrid, entre otros.