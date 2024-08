Alajuelense está en busca de un objetivo que le quita el sueño. Después de los cuatro títulos seguidos de Saprissa, conseguir la tan ansiada estrella número 31 es lo que todos en La Liga quieren y por lo que trabajan.

Sin embargo el equipo también pelea en la Copa Centroamericana, por lo que tiene más de un frente abierto y por ahora el equipo de Alexandre Guimaraes viene bien en ambos. Así que fue en ese contexto que sorprendieron las recientes palabras de Javier Santamaría.

¿Qué dijo Javier Santamaría sobre la continuidad de Alexandre Guimaraes?

En una extensa entrevista con el diario La Nación, el director deportivo de Alajuelense se refirió inesperadamente a este tema que nadie tenía en agenda. ¿Peligra la continuidad de Alexandre Guimaraes en Alajuelense?

“El cuerpo técnico tiene contrato hasta diciembre. ¿Alexandre Guimaraes va a seguir?”, le preguntaron a Santamaría, quien primero esquivó una respuesta concreta: “Estamos contentos con el cuerpo técnico desde el inicio, trabajamos bien en conjunto, todos tienen claras sus funciones y están trabajando de manera muy profesional. Estamos dedicados exclusivamente y total a esto, 24/7”, dijo.

Santamaría sorprendió al hablar de Guimaraes. (IMAGO)

Pero al ser inquirido sobre si la 31 marcará el futuro del técnico, dejó la puerta un poco más abierta. “En lo personal siempre he tenido una buena conexión con Guima, hemos trabajado bien de la mano, nos entendemos y para mí ojalá pueda estar mucho tiempo. De ahí en más serán cuestiones que habrá que hablar”, aseguró.

“En su debido momento encontraremos el espacio para sondear y para ver también cuáles son las expectativas y la ilusión de todos y cada uno de los que conformamos esto. Al igual que lo dijo don Joseph Joseph, estamos muy contentos y ojalá Guima pueda estar mucho tiempo con nosotros”, agregó Santamaría.

La “obligación” de Alajuelense de ganar la 31

Por último, Santamaría se refirió a la imperiosa necesidad que reina en Alajuelense para conseguir un título. “Yo estoy muy bien, tengo contrato hasta el verano del 2025 y si de mi parte fuera, estoy para cumplirlo, pero sé que también hay que salir campeones, hay que ganar la 31, si no va a estar difícil la cosa”, argumentó.

Guimaraes y Santamaría, una dupla que pende de un título. (Alajuelense)

“Cuando llegue el momento habrá que tomar decisiones y con respecto a mí no las tomo yo. Tengo mucha ilusión, he crecido mucho, entiendo mejor el contexto que hay que ir aprendiendo y no se aprende de la noche a la mañana”, concluyó Santamaría.