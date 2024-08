Más allá de que los resultados vienen acompañando, la Liga Deportiva Alajuelense no deja de estar bajo la lupa. Hay un jugador particular que viene siendo muy criticado por la afición y se le pide a Alexandre Guimarães que le saque la titularidad.

Es un futbolista que fue titular en la mayoría de los partidos que hay en esta temporada y parece ser una pieza clave en el planteo del entrenador. Hasta un campeón con los manudos le criticó esta decisión al DT de sostener a un futbolista que viene recopilando malos rendimientos.

Alexander Castro fue muy duro con el defensor de Alajuelense y dejó un claro mensaje para Guimarães. Al ex campeón no le gusta que se sostenga al futbolista de 22 años dentro del equipo que inicia todos los partidos en el Apertura 2024.

¿Qué fue lo que dijo Alexander Castro sobre Ian Lawrence?

En entrevista con Tigo Sports, Alexander Castro declaró sobre Ian Lawrence y su nivel: “Realmente se ve dentro de los partidos que no es jugador como estar en Alajuelense”.

Las redes sociales apoyaron las declaraciones del ex futbolista y siguen pidiendo que el jugador no siga teniendo un lugar fijo en el 11 inicial. Por el momento, Guimarães parece que no cambiará de iría y lo seguirá dejando desde el comienzo.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense juega mañana, 8 de agosto, por la Copa Centroamericana contra Ángel Firpo en El Salvador. El partido, correspondiente al Grupo B, se disputará a las 18:00 (Horario de Costa Rica).