Hace unas semanas Fernán Faerron volvió a estar involucrado en un acto imprudente con la camiseta de Herediano ante el Saprissa cuando al retirarse de la cancha producto de la molestia de la derrota, golpeó el celular de un asistente que lo estaba filmando y estallaron las críticas. Este tipo de acciones ya habían sido advertidas por Gustavo Alfaro con la Selección de Costa Rica, en donde de hecho fue muy contundente en sus declaraciones.

Recordemos que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó la decisión no sancionar a Fernán Faerron por su agresión a un asistente del Deportivo Saprissa. Si bien el jugador no tendrá que cumplir ninguna restricción para disputar los próximos encuentros, la decisión del Tribunal no ha sido exenta de críticas.

¿Qué opina Gustavo Alfaro sobre estas actitudes de Fernán Faerron?

“La próxima vez que volvás a tener una conducta de éstas, olvídate de la selección, la selección pasa a ser historia para vos. Si tenés las conductas que tuviste es debut y despedida en la selección, mientras yo esté no vas a estar citado, tenemos un compromiso entre los dos y dependerá más de él que de mí“, había comentado Gustavo Alfaro sobre las actitudes en la cancha de Fernán Faerron.

“Lo primero que vi en vos fue que te peleaste con un compañero, con un rival, con un árbitro, con el técnico del equipo contrario y yo digo. Este tipo tiene una personalidad que no le importa nada dónde está, tiene una obsesión por ganar, pero el tema es que no sabe controlarla”, comentó Alfaro en su momento.

¿Se le terminó de cerrar la puerta a Faerron en la Selección de Costa Rica?

Si bien esto no se sabrá sino hasta las próximas convocatorias de la Selección Nacional y en torneos oficiales, el profesor Luis Fernando Suárez ya había sido muy claro en sus declaraciones sobre las actitudes y el comportamiento del defensor tico. Habrá que ver si el DT argentino cumple con su palabra y no toma más en cuenta al futbolista de Herediano.

