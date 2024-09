Le hizo caso al ex entrenador de La Sele y ahora lo paga caro.

Jugar en la Selección es lo que todos los futbolistas de Costa Rica quieren. Para eso trabajan en sus clubes y se esfuerzan día a día, sin embargo no todos lo consiguen y hay puestos en los que la competencia es más feroz que en otros.

La portería es uno de ellos, sobre todo en la era posterior a Keylor Navas, quien se retiró en marzo del combinado nacional y desde entonces, quien se adueñó del puesto fue Patrick Sequeira.

Cuando muchos pensaban que sería el momento de Kevin Chamorro, Sequeira dio el salto pese a que por ese entonces todavía se desempeñaba en el UD Ibiza de la tercera división de España.

El resto de la historia es conocida: Patrick brilló en la Copa América 2024, fue vendido a Portugal y Chamorro, por consejo de Gustavo Alfaro, decidió dejar Saprissa para marcharse también al fútbol luso, sin embargo no le salió bien.

El gran problema de Kevin Chamorro y la Selección de Costa Rica

Si bien Chamorro, de 24 años, viste ahora la casaca del Estoril, no juega y se encuentra completamente relegado por el entrenador. De hecho, desde que dejó a los morados no vio más minutos de acción y eso lo privó de estar con Costa Rica en esta Liga de Naciones de Concacaf.

Y de eso habló Claudio Vivas en la previa del duelo con Guatemala: sobre la pelea por la portería tica. “Sin lugar a dudas, cuando a Patrick Sequeira le tocó reemplazar a Navas fue algo difícil porque no era algo sencillo, pero siempre confiamos en Patrick”, aseguró el actual DT que reemplazó a Alfaro.

“Hace un año me tocó ser interino y él era de la nómina. Hay competencia que es importante. Aarón Cruz y Kevin Briceño están en buen nivel, esperamos que Chamorro pueda jugar. Y Patrick debe seguir demostrando”, explicó Vivas y terminó tocando la fibra más sensible del ex saprissista.

¿Qué hace Kevin Chamorro mientras juega Costa Rica?

Aprovechando el parón por la fecha FIFA, Kevin Chamorro se fue de Estoril a París, donde visitó Disney y también hizo de turista por la Ciudad de la Luz junto a su esposa y su hijo. Lejos de Costa Rica mientras hoy, seguramente, permanecerá atento a lo que suceda con su Sele.