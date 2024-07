Pese a que ahora parece un hecho que Joel Campbell no continuará en la Liga Deportiva Alajuelense, no todos esperaban que el delantero de 31 años se marche. Hasta que no se confirmó la oferta del Goianiense, parecía que su futuro iba a seguir en Alajuela.

Pero había personajes como Alexandre Guimaraes que intuían que esto iba a pasar. El entrenador estaba al tanto que el jugar la Copa América con la Selección de Costa Rica podía llegar a provocar la salida de su dirigido en este mercado de pases.

El DT lo contó en una entrevista que dio La Nación y terminó confesando esto que nadie sabía. Desde el interior de la Liga se sabía que podían perder a Campbell en este período de transferencias y la propuesta no les llegó de sorpresa.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre la salida de Joel Campbell?

“Si se da, que todavía no está, porque en esto, hasta que no esté firmado, no se puede decir nada, que yo sepa está en ese paso, pero está claro que es un jugador que nosotros presentíamos que si tenía minutos en la Selección, iba a tener otra vitrina y la tuvo”, comenzó expresando Guimaraes.

En Alajuelense no se sorprendieron al recibir una oferta por Joel Campbell. (Foto: Kevin Jiménez)

Y agregó sobre como se prepararon: “El club entendió que había que darle esa oportunidad, porque la Liga tiene ante estas posibles salidas, que intuíamos que podían darse producto de la Copa América, nosotros fuimos trayendo jugadores“.

¿Los refuerzos que trajeron fueron para reemplazar a Cambpell?

Esto reveló Alexandre Guimaraes: ”Fuimos trayendo para reemplazar y si eso realmente se concreta, porque tengo entendido que las cosas van muy adelantadas, hemos tomado las medidas del caso para suplantar a un futbolista de ese calibre”.

Para finalizar, Guima le dejó su mejor deseo a su dirigido para lo que viene ahora en esta nueva etapa de su carrera futbolística: “Esperemos que le pueda ir bien, porque Joel Campbell tiene todo para que le vaya bien en Brasil”.