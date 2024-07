Es un hecho que Joel Campbell no continuará en la Liga Deportiva Alajuelense en esta temporada 2024/25. El futbolista, que fue parte de la delegación de Costa Rica en la Copa América 2024, jugará en el Goianiense de Brasil. Será una buena oportunidad, a sus 31 años, para volver a una liga muy fuerte como […]

Es un hecho que Joel Campbell no continuará en la Liga Deportiva Alajuelense en esta temporada 2024/25. El futbolista, que fue parte de la delegación de Costa Rica en la Copa América 2024, jugará en el Goianiense de Brasil.

Será una buena oportunidad, a sus 31 años, para volver a una liga muy fuerte como es la brasileña. Además, tendrá el desafío de levantar a un equipo que se encuentra disputando los últimos puestos de la tabla del Brasileirao.

Su llegada no será fácil, el equipo ya se encuentra armado y ya se disputaron 15 partidos de los 38 que son. Sumado a esto, no le espera un buen puesto y no estamos hablando dentro de la cancha sino en la tabla de valores de futbolistas.

La mala posición en la que llegará Joel Campbell a Goianiense

Joel Campbell ocupará el puesto número 18 en la tabla de los futbolistas más caros de la plantilla del Goianiense. Llega a un equipo con varios jugadores muy bien valuados y deberá mirarlos desde abajo a la mayoría de sus compañeros.

El Goianiense tiene una plantilla de alto valor. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

El precio de ficha que tiene el costarricense, según Transfermarkt, es de 650 mil euros. Muy lejos del resto de sus compañeros que tienen entre 700 mil y 2 millones. Veremos si esto tiene que ver también en la percepción del entrenador.

¿Cuáles son los jugadores más caros del Goianiense?

El Top 5 de los futbolistas más caros del Goianiense lo empieza Danielzinho, que pertenece al Fluminense, con 1.5 millones de euros como valor de ficha. Lo sigue el charrúa Emiliano Rodríguez, fichado a principio de año desde el Boston River de su país, y con un precio de 1.5M.

Entre los tres mejores también está Luiz Fernando, ex Botafogo y Gremio, con el mismo valor. Ya en el segundo lugar está Roni, ex figura del Corinthians, con un precio de 2 millones de euros. Y el más caro de todos es Shaylon, ex Sao Paulo y Bahía FC, con 2.1 M. El total de la plantilla alcanza los 24.5 millones de euros.