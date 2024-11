La goleada de Deportivo Saprissa sobre Liga Deportiva Alajuelense sigue dando que hablar. El contundente 3-0 en La Cueva, que dejó a los manudos sin su invicto de 27 partidos, continúa generando nuevas repercusiones que sacuden al fútbol costarricense.

Ahora, el ex futbolista Benjamín Mayorga, una leyenda del conjunto tibaseño, aprovechó para lanzar duras críticas hacia Alajuelense y su entrenador Alexandre Guimaraes.

El análisis de Benjamín Mayorga

“Han habido personas que me dicen que el partido fue parejo. No, el partido no fue parejo, Saprissa lo jugó inteligente. Les hacía creer que los estaban dominando y rápidamente jugaban con pelota directa“, comentó Mayorga para Tigo Sports.

El ex pivote morado, que defendió los colores de Saprissa durante 12 años, explicó que el equipo dirigido por José Giacone planteó “un modelo de juego que contrarrestó el poder ofensivo de La Liga”.

Una dolorosa lección para Alajuelense

“Todo el mundo creía que nos iban a meter tres y salieron totalmente equivocados. Cuando Saprissa no anda bien y juega contra La Liga, Saprissa saca la casta“, disparó el ex futbolista, sin quitar el pie del acelerador.

Mayorga también le dejó un recado al estratega rojinegro: “Las declaraciones de Guimaraes de que esta Liga no es la del pasado, que le meten dos, le meten tres, lanzaron una grandísima soberbia”.

“Que no se confíe nadie, porque Saprissa es un equipo al que hay que respetarlo. Ellos lo menospreciaron, estaban superconfiados y se les quitó el invicto y lo agrandado que venían”, sentenció el ídolo morado, quien no dudó en afirmar que el triunfo de Saprissa fue una lección para Alajuelense.