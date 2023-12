Fidel Escobar no ha dejado espacio para que se dude si su fichaje significó garantía en Deportivo Saprissa. A pesar de que en su llegada dio algunas declaraciones confusas, el panameño se ha convertido en un inamovible dentro del Monstruo Morado.

Es preciso señalar que el canalero, no solo ha cumplido como defensor central, también está dejando grandes sensaciones en el centro del campo. Por ello, ya está siendo indispensable en el conjunto de Vladimir Quesada en la búsqueda de un nuevo título en el palmarés Morado.

De manera precisa, por la misma razón, es posible que los fanáticos se comiencen a preocupar porque Fidel Escobar puede ser un objetivo de mercado para varios clubes. Incluso, en ventanas anteriores, se rumoreaba que saldría de la institución.

Sin embargo, el gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila, habló para esclarecer la situación. Gila aseguró que todos los extranjeros que se encuentran en el plantel, están en los planes del club, de cara a la siguiente temporada.

¿Qué dijo Sergio Gila sobre Fidel Escobar?

“A todos les he dicho que no tenemos posibilidad (de cupos de extranjeros) porque los cinco van a continuar. Los cinco son de gran nivel y en ese caso, no hemos tenido ninguna conversación con otro jugador”, expresó Sergio Gila, refiriéndose al mercado y la posibilidad de fichar otro extranjero.

De esa forma, afirma que no solo Fidel Escobar, también Mariano Torres, Michael Chirinos, Luis Paradela y Javon East se mantendrán en el equipo. Esto, tomando en cuenta el límite de cupos de extranjeros que tiene cada institución de la Liga Promerica.

Por otra parte, recordemos que Deportivo Saprissa disputará la próxima Concachampions, en la que ya conoció a su rival de primera ronda, el cual será Philadelphia. Por lo que es vital que la directiva logre quedarse con sus piezas más importantes.

¿Cuáles son los números de Fidel Escobar en Saprissa?

Fidel Escobar llegó a Deportivo Saprissa en junio del 2022. Hasta la fecha, el defensor ha disputado 65 partidos, en los que marcó 1 gol y brindó 3 asistencias. Además, cuenta con 2 títulos en su palmarés: Torneo Apertura y Torneo Clausura.