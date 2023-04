El portero del Deportivo Saprissa, Kevin Chamorro, atraviesa el mejor momento de su carrera en este Torneo de Clausura 2023, y ya ha comenzado a despertar el interés de los clubes a nivel internacional que podrían permitirle convertirse en legionario.

Este futbolista de 23 años reveló tras la victoria 2-0 ante el Club Sport Herediano que maneja dos ofertas del fútbol de Europa, sin embargo, también el propio Chamorro manifestó que no es un tema que está propiamente en manos de su representante.

“Tengo dos opciones para salir, pero yo no me enfoco en eso. Como siempre se lo he dicho a mi representante, yo me enfoco en lo que tengo que hacer en la cancha y que él se agarre con los gerentes“, confesó Chamorro.

Precisamente, el agente del jugador Jonathan Dearte le confirmóa a Teletica.com que las ofertas concretas que se manejan son en Turquía y en Macedonia del Norte.

El gran torneo que hizo el pasado Apertura 2022 y con su sobresaliente desempeño en este Clausura 2023, Chamorro podría dar el salto al viejo continente en los próximos meses, pero mientras tanto se mantiene enfocado en conseguir el bicampeonato con Saprissa.