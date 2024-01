Fidel Escobar, sin duda alguna, se ha convertido en una de las piezas más importantes de Deportivo Saprissa en la conquista de los tres títulos consecutivos. Su etapa en el Monstruo Morado la inició de defensor central, pero en el torneo pasado, se asentó como un volante más en el centro del campo, donde está respondiendo bien.

De hecho, el panameño ya ha sido llamado como “el mejor extranjero que juega en Costa Rica” por fanáticos y periodistas del entorno de la Liga Promerica. Además, el propio futbolista afirmó que está teniendo el rendimiento más alto en su carrera, a pesar de ya haber mostrado un nivel que lo llevó a grandes clubes de Europa, como el Sporting Lisboa de Portugal.

Y con su renovación, todo parece indicar que El Comandante continuará siendo un inamovible en la medular del onceno de Vladimir Quesada. Incluso, con sus actuaciones más recientes, da la impresión que el técnico de Saprissa y Escobar planificaron el cambio de posición, sin embargo, en una entrevista reciente, el panameño afirmó que se dio sin una charla previa.

¿Qué dijo Fidel Escobar sobre el cambio de posición?

En conversaciones con FUTV, el canalero contó la anécdota de cómo se dio ese cambio de la defensa al centro del campo: “Con el profe (Vladimir Quesada) nunca hablé de eso. Nunca me acerqué, ni él se acercó. Se dio en los entrenamientos… el profe dio la alineación, no me vi en la línea de atrás y me dije que en este partido iba a quedar fuera. Después veo que me ponen adelante y ahí comenzó la era de Fidel jugando de ‘5’”, inició.

“De ahí ya me acostumbré, no quería volver atrás, me sentía feliz de jugar esa posición. Ya después hablé con el profe y me decía sobre mis cambios de juegos de frente y visión de juego para jugar hacia adelante. Ya ahora me siento contento de jugar en esa posición”, agregó.

Cabe destacar que no es la primera vez que Fidel Escobar ocupa esa zona del terreno en su carrera. En España, con Córdoba y Alcorcón, jugó alrededor de 10 partidos como volante y anotó 1 gol. Quiere decir que no es un rol desconocido para él y lo está demostrando con grandes presentaciones. Ahora, en busca de ofrecer un buen papel en la Concachampions y quien quita, extender esa hegemonía de Saprissa en el campeonato local.

¿Cuánto cuesta Fidel Escobar en la actualidad?

Después de un año y medio en la institución, y haberse coronado campeón en tres oportunidades, el valor de Fidel Escobar está en los 250 mil euros. Quiere decir que sus actuaciones dentro del terreno de juego se han visto reflejadas en el costo, según lo que indica el sitio web. El futbolista se ubica en el puesto número 36 de los más valiosos de la Liga Promerica, el 7 de Deportivo Saprissa y el 28 de la Selección de Panamá.