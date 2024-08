Club Sport Herediano armó un equipo competitivo para la temporada 2024-2025, aunque el Torneo Apertura de Costa Rica no lo ha iniciado bien, hay esperanzas de tener un mejor rendimiento y un de los llamados a destacar es el delantero mexicano Jesús González.

El Tepa como se le conocer por sus allegados, charló en ESPN en el que no escondió su ilusión por esta nueva etapa en el futbol costarricense, en el que está ilusionado por trabajar con Walter Centeno y espera ser una de las leyendas en el club con su rendimiento.

Lo que puede aportar a Herediano

“Voy a entregar mi mejor versión en todo momento en el Herediano para buscar un lugar en la selección mexicana. Si este es el camino o si esto me lleva a otro, es cuestión de la vida. Pero yo quiero ser una leyenda del fútbol mexicano, por lo que la idea de Walter nos viene muy bien, y eso es a lo que aspiro”, dijo.

“En algún momento Saprissa tuvo de dueño a Jorge Vergara que también era mi patrón en Chivas, entonces convivíamos mucho y ahí supe de Walter. Como entrenador no lo conocía mucho, pero cuando supe que iba venir al Herediano me puse a investigarlo y a mí me encanta su idea de juego”, agregó.

Acerca de la lucha por un puesto opinó: “La competencia es muy buena con Marcel Hernández, al igual que con Yendrick Ruiz. Los tres somos goleadores natos y nos apoyamos mucho. A pesar de que los tres tenemos hambre de hacer goles, estamos al servicio del equipo y cada uno da su mejor versión”.

Sus aspiraciones en Costa Rica y su modelo a seguir

“Vine a Costa Rica para seguir creciendo y conseguir lo que deseo, ser leyenda del fútbol mexicano. Omar Bravo, sin duda, con quien jugué en los Leones Negros de Guadalajara, además de Chivas, club en el que inicié”, finalizó.