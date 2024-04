Fernando Lesme, ha encontrado una manera peculiar de expresar su situación en la Liga Deportiva Alajuelense. Con su protagonismo disminuido desde la llegada del técnico Alexandre Guimaraes, el atacante paraguayo recurrió a las redes sociales para enviar un mensaje que algunos interpretan como una respuesta a las declaraciones del estratega.

El sábado pasado, el juvenil de 22 años no fue convocado para el partido de visita contra Pérez Zeledón, lo que generó especulaciones sobre su situación en el equipo. En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT del Manudo explicó las ausencias de Lesme y Michael Barrantes, indicando que ambos jugadores necesitaban más minutos y confianza para estar en plena forma cuando fueran requeridos.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre Fernando Lesme y Michael Barrantes?

“Con ellos no hay ningún problema, son futbolistas que están dentro del plantel, hoy ellos hicieron un colectivo para que tomaran más minutos, más confianza y para que cuando los necesitemos están con ritmo”, comenzó declarando Alexandre.

Y luego, agregó mandando un mensaje directo para ambos que parece haber generado mucha polémica:” Bryan Ruiz ya me dio toda la información, me mandó el video del colectivo, aquí todos son necesarios, nadie es indispensable“.

Ante estas declaraciones, Lesme publicó un video en su cuenta de Instagram que llamó la atención de muchos. El video mostraba una entrevista realizada a Cristiano Ronaldo, donde le preguntaban si alguna vez le habían aconsejado moderar su comportamiento en el campo de juego. La respuesta de CR7 fue contundente: “Primero yo no tengo que cambiar mi manera de ser, al que le gusta le gusta y al que no le gusta no le gusta”.

Esta publicación provocó diversas reacciones entre los seguidores de Alajuelense, algunos interpretando el mensaje como una respuesta indirecta a las declaraciones de Guimaraes. Desde su llegada al equipo, Lesme ha tenido un papel limitado, disputando solo un partido bajo la dirección del técnico brasileño.

A préstamo en la Liga hasta diciembre, el delantero sudamericano tiene la tarea de demostrar su valía y recuperar su protagonismo en el equipo. Con su mensaje en las redes sociales, el atacante calienta la situación y parece difícil que logre cambiar la opinión del DT.

¡Gran noticia! Hemos lanzado nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica. ¡Inscríbete y recibe las novedades más frescas del deporte rey!