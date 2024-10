El ex futbolista Allan Alemán, histórico del Deportivo Saprissa, generó polémica entre los aficionados tibaseños con sus recientes declaraciones en el programa La Platea.

El ex morado, que formó parte de varios títulos con los tibaseños, no ocultó su molestia ante lo que él percibe como una constante inconformidad por parte de la afición.

El mensaje de Allan Alemán para la afición morada

“Estoy cansado del saprissismo, soy supermorado, pero a veces ir al estadio es incómodo por el saprissismo, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos”, expresó el Super Ratón.

Alemán continuó su arremetida refiriéndose a la gestión de Vladimir Quesada, actual entrenador de Saprissa: “Somos cuatro veces campeones seguidos, tenemos a don Vladimir, que es uno de los técnicos más exitosos en la historia de Saprissa”.

Alemán respaldó a dos goleadores criticados

Uno de los jugadores que Alemán no dudó en respaldar fue Ariel Rodríguez, blanco habitual de las criticas de los morados. “Tenemos a Ariel Rodríguez, que es un goleador en Saprissa. No puede equivocarse tres veces porque la gente ya le silba. Como morado me molesta cuando falla una jugada, pero de ahí a meterle presión a alguien que ha dado tantas alegrías, es diferente. “, disparó.

“Lo mismo pasa con Javon East. La afición lo aguanta unos 35 minutos y luego comienzan los silbidos. A veces hay que tener un poco de tolerancia. Al morado el gusta exigir, pero ¿qué más queremos?”, concluyó Allan Alemán.