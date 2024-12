Keylor Navas tiene fecha para arreglar la llegada a su nuevo equipo

El futuro de Keylor Navas parece estar cada vez más cerca de definirse. A pocos días de terminar el año, los rumores que lo vinculan con Colo Colo, el club más laureado de Chile, toman fuerza,

Diario As contó los detalles de una supuesta reunión entre el jugador y Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria Blanco y Negro, y el guardameta de Costa Rica. Allí se indicaba que existió una negociación muy fructífera desde ambas partes.

¿Cómo fue la supuesta reunión entre Keylor Navas y Aníbal Mosa?

Según informó el medio AS Chile, Navas y Mosa sostuvieron un encuentro de 30 minutos en el que se discutieron aspectos clave de su posible llegada. “Todo fue muy ameno. El presidente se mostró serio y muy concreto. También hablaron acerca del Centenario de Colo Colo. Navas quedó con una buena sensación y ahora espera una oferta formal”, señalaron fuentes cercanas al jugador.

En la reunión, también se abordó el estado físico de Navas, una preocupación natural dado su tiempo fuera de los terrenos de juego. Keylor aseguró que se mantiene en excelente forma, entrenando con el Saprissa y participando en microciclos de la selección costarricense.

Aníbal Mosa quiere contar con Keylor Navas.

Por su parte, Aníbal Mosa evitó confirmar o desmentir la reunión durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde se presentaron las actividades del Centenario de Colo Colo. Lo que sí dio fue una fecha límite para confirmar si llegará o no el ex PSG.

Publicidad

Publicidad

“Esperemos darle noticias el día lunes, pero esto no se puede tornar en una carrera contra el tiempo para llenar un determinado puesto, no podemos cometer los errores que se cometieron en el pasado que por apurarnos en contrataciones terminando trayendo jugadores que no rinden”, dijo el empresario.

ver también Keylor Navas sorprende con su nuevo destino antes del comienzo del Mercado de Fichajes de Europa

¿Qué impide el fichaje de Keylor Navas al Colo Colo?

Pareciera que no se trata de un tema salarial, sino de gustos del cuerpo técnico. Según informó el periodista Luis Marambio, el entrenador de Colo Colo quiere a Matías Dituro para reemplazar a Brayan Cortés y Aníbal Mosa, propietario del club, prefiere a Keylor Navas.