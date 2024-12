Futuro asegurado: Keylor Navas ya conoce su objetivo del 2025.

El regreso de Keylor Navas a las canchas está cada vez más cerca. El portero costarricense jugó su último partido en mayo y luego, en junio, quedó libre del PSG.

Desde entonces, ya no más: sin equipo, no consiguió dónde continuar su carrera y así permaneció parado el último semestre, un tiempo en el que aprovechó para quedarse en Costa Rica, algo que no había podido hacer en décadas.

Sin embargo, en enero se abrirá el nuevo mercado de fichajes y Navas ya apunta todos sus cañones a volver a fútbol mientras, además, lucha por un futuro asegurado para todos.

Las metas de Keylor Navas para 2025

En las últimas horas, Keylor Navas volvió a publicar un video solidario, algo habitual en los últimos meses ya que se lo vio abocado a su fundación Tiempo de Esperanza. Esta vez anunció que “¡se viene la Solidatón!”, la próxima movida que están llevando adelante.

“Queremos que todos regresemos a clases juntos, por eso queremos darles útiles escolares, arrocitos y frijoles a los niños en condiciones vulnerables”, explicó Navas para hacer un primer llamado a la colecta solidaria.

El último video de Keylor Navas llamando a participar de la “Solidatón”.

“La meta es llegar a 50 mil packs y tenemos hasta el 25 de enero de 2025 para lograrlo. ¿Cómo podemos ayudar? Los que quieran, pueden donar en la cuentas de la fundación Tiempos de Esperanza”, concluyó el portero en el video publicado en Instagram.