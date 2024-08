El equipo pampero no la está pasando bien y está sufriendo las consecuencias de su crisis.

Asociación Deportiva Guanacasteca no la está pasando bien, tanto en lo deportivo, como en lo administrativo en el futbol de Costa Rica, tanto que los jugadores han denunciado incumplimientos en el contrato y con esto también está provocando salida de elementos, comenzando por el entrenador Mauricio Soria.

El equipo confirmó la tarde de hoy que Soria presentó su renuncia, tal como lo hizo hace unos días, pero se le convenció que se quedara, aunque en esta ocasión parece que es de manera definitiva y este podría ser el primer movimiento que se tenga en el plantel.

Las últimas declaraciones de Mauricio Soria

“Lo que le queda a Guanacasteca es reordenarse, dentro de las cosas que han ido pasando durante estos dos meses, nos ha afectado no haber podido tener una organización un poco más eficiente, no hemos podido entrenar a tope“, dijo.

“Hay cosas que no nos dejan tranquilos en los días de trabajo, eso influye en el rendimiento y no nos ha permitido desarrollar lo que queremos. Por ejemplo la lluvia que hay en Guanacaste que no nos deja entrenar, la cancha todo el tiempo con barro”, agregó.

“El equipo empieza bien pero luego decae, eso es algo que lo vemos todos los partidos, nos suceden cosas increíbles. Sinceramente creo que no están entendiendo la forma de juego y tampoco están pudiendo resistirla. Hemos tratado de proponer tanto de local como de visita, lo que realmente pasa es que no aparece la forma de juego que yo pretendo, es frustrante“, finalizó.

¿Otra salida en Guanacasteca?

Además del entrenador Mauricio Soria, también ha trascendido que el delantero Johan Venegas ha pedido su finiquito, pero por el momento se espera arreglar su situación y así pueda cumplir con su contrato.