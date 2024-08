Johan Venegas encendió la mecha de la polémica al emitir críticas públicas hacia Jorge Arias, presidente de Guanacasteca. Sus comentarios, considerados fuera de lugar por muchos, no pasaron desapercibidos para el reconocido periodista Róger Ajún.

Desde su popular plataforma “Desde la banca”, Ajún no dudó en responder con vehemencia a las declaraciones de Venegas, desencadenando un acalorado debate que ha dividido a la afición guanacasteca. El intercambio de opiniones entre ambos personajes ha generado gran revuelo en el ámbito deportivo nacional.

¿Qué sucedió con Johan Venegas?

Las declaraciones de Johan Venegas sobre el presidente de Guanacasteca han tenido un fuerte impacto en el entorno futbolístico. El delantero, quien llegó a la institución con grandes expectativas, ha visto cómo sus palabras han generado una ola de críticas y reacciones encontradas.

“Vuelvo a censurar a Johan Venegas. No tiene la autoridad moral, Venegas, póngase un zipper en la boca, no tiene autoridad para hablar de Guanacasteca y cree que por dos golcillos que metió de guaba, puede hablar de Jorge Arias, no lo conoce a él, ni a los guanacastecos, así que dedíquese a jugar fútbol y meta goles”, comentó el reconocido periodista Róger Ajún.

Johan Venegas – Guanacasteca

“Y el director técnico también calladito, quiero ver los resultados, deje de andar diciendo que no le dan las condiciones, a como tiene a la ADG, de sétimo, octavo lugar, con ocho goles en contra, ¿para qué trajeron a Soria?”

“Dejen de andar hablando paja de la ADG, porque para andar hablando de la ADG tienen que lavarse la boca con agua oxigenada, es que hablar es muy fácil y tirar piedras es muy fácil”, sentenció el periodista Róger Ajún.