Más allá del gran logro de clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2024, a Alajuelense le quedó un sabor semi amargo en la boca. Alexandre Guimaraes sufrió las lesiones de dos titulares indiscutidos que son pilares fundamentales en su equipo.

La primera es la que supo en el primer tiempo y tiene que ver con Fernando Piñar. El defensor había vuelto hace poco de una lesión y tuvo que salir a los 34 minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna izquierda.

Pero el lateral derecho no es la única baja que se le viene a Guimaraes, otro futbolista estuvo con lágrimas en los ojos debido al fuerte dolor que sentía. Es realmente un jugador muy difícil para reemplazar y su ausencia generará un gran dolor de cabeza en los manudos.

¿Cuál es el otro lesionado de Alajuelense?

Diego Campos se puso a llorar durante el gol de Rashir debido al gran dolor que estaba sufriendo. El futbolista se fue al entretiempo rengueando y salió simplemente para ver cuánto tiempo podía estar en cancha hasta que lo reemplazaron.

Diego Campos salió con lágrimas en los ojos.

No se sabe todavía la gravedad de la lesión, pero internamente creen que se perderá varios partidos. El descanso que tendrá ante Saprissa, clásico que no jugará por acumulación de amarillas, serviría para que se recupere en caso de que no sea tan fuerte lo que sufrió.

La salida de Diego Campos demostró lo importan que es para Alajuelense. El equipo perdió eficacia ofensiva y perdió peso dentro del campo de juego. Veremos como hace Guima para sobrellevar esto y encontrar el reemplazante ideal.