Jurguens Montenegro ha sido una de las principales novedades en la pretemporada del futbol de Costa Rica, luego que apareciera entrenando con Municipal Liberia, por lo que todo parecía indicar que sería refuerzo para el Torneo Apertura 2024, aunque las cosas se han complicado.

Aunque ya van dos semanas disputadas del campeonato local y por el momento los coyotes no han podido inscribir al delantero, lo que ha causado duda sobre su situación, incluso se tema que ya no pueda ser parte del club para el inicio de la temporada.

El problema de Montenegro

Walter Chévez, gerente deportivo del Liberia, dio a conocer los detalles sobre la contratación de Montenegro, en el que afirmó que todo se da porque el jugador no ha llegado a un acuerdo para finiquitar su contrato con el KF Egnatia de Albania, el cual fue su último equipo.

“En este momento entra la la parte legal, que es un abogado que está trabajando la desvinculación de Jurguens por algunos temas, que no voy a decir porque son privados, pero sí estamos muy seguros y tranquilos que en su momento, cuando se arregle todo, estará con nosotros“, dijo.

Las palabras Zamora

“Estoy contento en Liberia, me abrió la puerta cuando más lo necesitaba y aquí estoy, me encuentro a la espera de unos documentos para poder jugar y estoy muy contento”, se expresó Zamora sobre su situación.

“Siempre estamos apoyando al grupo, trabajando fuerte para sumar y también estar cuando el profesor lo necesite. Jugué algunos amistosos y me fue bien. Profesionalmente no juego desde hace más de dos meses, pero no es excusa como para no hacer las cosas bien”, finalizó.