"Él me disciplinaba": Paté Centeno cuenta lo que pocos saben de su relación con Guimaraes

Walter Centeno se encuentra inactivo después de ser destituido de su cargo en Herediano de forma repentina en agosto, cuando apenas había asumido en julio. Desde entonces, hubo rumores sobre una posible llegada al fútbol de Nicaragua en la próxima temporada, algo que confirmó el propio Paté.

Ahora que está sin trabajo, el histórico de Deportivo Saprissa aprovecha para dar entrevistas y dialogar acerca de su trayectoria. En las últimas horas, habló sobre su pasado como futbolista, etapa en la que fue dirigido en varias ocasiones por Alexandre Guimaraes.

Justamente Paté Centeno estuvo presente en los tres ciclos que tuvo Guima en Saprissa y también compartieron equipo en Belén. El entrenador tico-brasileño fue el que lo hizo debutar allí en la máxima categoría. Luego sus caminos se dividieron, pero se volvieron a juntar en la S.

Durante los años que estuvieron juntos, tanto Paté como Guimaraes construyeron una gran relación y hasta el día de hoy el multicampeón con Saprissa como jugador la sigue recordando.

El secreto que no se sabía de la relación entre Guimaraes y Paté Centeno

En una entrevista con el programa A Fondo Con de FUTV, Paté reveló detalles de este vínculo y reconoció algo sobre su nexo con Guimaraes que no se sabía: “La verdad es que Guima ha sido el mentor futbolísticamente, llamémoslo así, futbolísticamente él me enseñó mucho. Es una persona que me hablaba poco, pero siempre me dio esa confianza, me brindó la oportunidad de jugar el deporte que yo quería, tanto con Belén, como con Saprissa y la Selección”.

Además, aclaró que por más que se llevaban de gran manera, Guimaraes no hacía diferencias entre Paté y el resto de sus compañeros: “Yo por Guima tengo un gran respeto hacia él como persona, siempre tuvimos muy buena química. No crean que todo fue regalado. Cuando yo hacía algo indebido, él me disciplinaba, la verdad que le agradezco mucho porque fue partícipe de todas las cosas y logros a nivel futbolístico, tengo un gran apreció hacia él”.