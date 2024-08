Deportivo Saprissa recibió una gran noticia en medio de su mal momento deportivo, luego que se confirmara que Fidel Escobar tiene el alta médica tras superar su lesión y con esto volverá a estar disponible para el entrenador Vladimir Quesada tanto para el torneo de Costa Rica y la Copa Centroamericana 2024.

Escobar fue entrevistado por La Nación, en el que se le consultó sobre la posible llegada de Óscar Duarte, en el que el panameño se mostró ilusionado por que se de este movimiento aunque fue claro que aún no hay nada definido.

La posible llegada de Óscar Duarte a Saprissa

“Si Óscar Duarte llega a Saprissa, no viene a competir, viene a aportar la experiencia que tiene y a ayudarnos. Sé quién es Óscar Duarte, no sé si vendrá, pero si llega al equipo, será bien recibido y aportará mucho”, dijo el canalero.

Su regreso tras superar la lesión

“Siempre voy a querer jugar y demostrar lo que he hecho estos años en la institución, pero jugar la mayoría de los partidos no me pasó factura. Uno no quiere lesionarse, pero es parte del fútbol. Como dije, quiero volver más fuerte. Lo mental influye mucho, porque uno quiere jugar, entrenar y estar bien, pero ahora toca recuperarse bien y tomar las mejores precauciones”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar Fidel Escobar?

“No sé cuándo voy a estar en convocatoria, eso queda en manos del cuerpo técnico. Si fuera por mí, jugaría unos minutos contra Cartaginés, pero la determinación es del cuerpo técnico”, afirmó.

“La lesión que tuve fue muy larga, muy complicada. Estuve dos meses alejado de las canchas. Volví, recaí, pero creo que esta vez estoy más fuerte y hemos tomado las precauciones necesarias para hacer las cosas bien y estar con los compañeros”, finalizó.