Emerson Bravo se consolidó como una de las figuras más destacadas del Club Sport Herediano en el tramo final del Torneo de Apertura 2024. Su desempeño en los momentos clave del campeonato lo llevó a convertirse en un jugador decisivo para su equipo.

Bravo fue fundamental en la jugada que derivó en el gol de Allan Cruz durante la final de vuelta, un tanto que marcó la diferencia y silenció al estadio Alejandro Morera Soto, otorgándole a Herediano un triunfo memorable.

La actuación de Bravo no solo resaltó su calidad técnica, sino también su capacidad para brillar bajo presión en los escenarios más importantes. Su precisión y visión de juego en ese momento crucial reflejan su madurez como jugador y lo posicionan como una de las grandes promesas del equipo florense

¿Qué dijo Emerson Bravo sobre Jafet Soto en Herediano?

Emerson Bravo llegó al Club Sport Herediano al inicio del Apertura 2024 con grandes expectativas, pero su camino en el torneo no fue fácil. Bajo la dirección de Walter Centeno, el volante no logró encontrar la regularidad deseada, quedando relegado en las alineaciones titulares.

Jafet Soto – Herediano

Posteriormente, con la llegada de Jafet Soto al banquillo, Bravo enfrentó una situación complicada que impactó su confianza y su rendimiento. A pesar de estos desafíos, el jugador logró reponerse y terminó el torneo mostrando su valía en momentos clave para el equipo florense.

“Me metieron titular contra Liberia y Jafet Soto me sacó en el minuto 30. Eso para mí fue durísimo. Me sentía como el más malo de este país porque no entendía el hecho de que me dieran oportunidad de jugar y ni siquiera me permitieran llegar al minuto 45“, afirmó Bravo.

Emerson Bravo – Herediano

“Por dicha, tuve buenos compañeros como Juan Miguel Basulto, Yeltsin Tejeda, Elías Aguilar, Allan Cruz, Yendrick Ruiz y Everardo Rubio, quienes me decían que no me ahuevara, que no bajara los brazos“.

“Cuando llegué a Herediano Jafet Soto me dio ‘Usted viene por un reto grande, porque todos los jugadores que han venido de Carmelita a Herediano, yo los he devuelto; ninguno ha pegado’. Yo sí lo logré“, sentenció Emerson Bravo.