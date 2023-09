El último amistoso de la Selección de Costa Rica tuvo en el medio el fallecimiento de Erick Rodríguez. Claudio Vivas contó que se enteró durante el entretiempo del encuentro contra Emiratos Árabes y se lo anunció a sus jugadores al instante para que lo supieran.

Lo que se conoció hoy es que el entrenador del combinado de Medio Oriente, Paulo Vento, le propuso al cuerpo técnico y a los futbolistas de la Sele la posibilidad de suspender el partido. Esto como respeto por el asistente del DT y para que no tuvieran que jugar con esta situación en la cabeza.

“De hecho el equipo de Emiratos Árabes Unidos dijo que si queríamos podíamos terminar el partido ahí, pero se decidió en honor a él, hubiese querido que termináramos el partido. Se habló entre todos, y se tomó la decisión”, reveló Haxzel Quiróz en una entrevista que dio para ESPN.

Claudio Vivas también se refirió a lo que pasó durante el entretiempo: “Cuando salimos al túnel, después de la oración, se acercó el técnico de ellos, me dijo que cómo estábamos, le dije: ‘Mal’. Los jugadores me mostraron profesionalismo, estos jugadores mostraron una gran hombría, había que terminar el compromiso, lógicamente no estaba en las mejores condiciones, pero demostraron el profesionalismo”.

Más allá de la tristeza por la pérdida de una persona tan importante para el grupo, los jugadores y el cuerpo técnico de Costa Rica decidieron seguir adelante y jugaron los 45 minutos que faltaban. Fue una decisión en conjunto y con respeto por Erick.

¿Cuándo volver a jugar la Selección de Costa Rica?

Pese a que todavía no están definidos los rivales, Costa Rica planea disputar dos nuevos amistosos durante la fecha FIFA de octubre. Hay que recordar que la Sele arranca directamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2023/24.