La primera decisión que tomó Luis Fernando Fallas fue separar de la plantilla a varios futbolistas, entre ellos Michael Barrantes. El delantero, que venía siendo la gran figura de Puntarenas FC, fue apartado de la plantilla y esto generó mucha polémica interna en el club.

Para demostrarle su inconformismo al DT, el atacante subió una imagen de un aficionado pidiéndole una foto y el mensaje “Por algo es, sin importar los colores”, destacando que esto sucede por su gran nivel. Una manera de marcar el error que cometió el nuevo entrenador.

Parece que Fallas decidió contestarle, pero también de forma indirecta. Tomó una decisión que demuestra su contundente decisión de no darle más lugar a Michael Barrantes en el equipo, pero sí rever algunas decisiones que tomó con compañeros del delantero.

¿Qué decisión tomó Luis Fernando Fallas?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Roberto Hernández fue reincorporado a la plantilla de Puntarenas FC. El centro uruguayo había sido apartado junto a Michael Barrantes y otros jugadores, pero se rectificó el DT y lo llamó.

Luis Fernando Fallas reincorporó a Hernández.

El regreso de este jugador y no el de Barrantes marca que Fallas está dispuesto a negociar la vuelta de algunos jugadores, pero no la del atacante ex Saprissa. Es claro que no quiere saber nada con el experimentado futbolista.

Veremos como avanza esta situación y que sucede con su futuro. Todo indica que al terminar el Apertura 2024 se terminará marchando y podría buscar otro equipo de la Liga Promerica para seguir su carrera.