Tal parece que los destinos de Herediano y quien fuera su capitán, Yeltsin Tejeda, se separan cada vez más, hasta el sol de hoy, no se ve una luz al final del túnel entre las partes y la ruptura del vínculo profesional es inminente.

El ruido en torno al 3 veces mundialista iniciaron semanas atrás, cuando se conoció que la renovación del contrato entre el volante y los florenses no iba por buen camino, a esto hay que sumarle el rumor de un posible regreso de Tejeda al Deportivo Saprissa.

Jeaustin mesurado pero firme

Este domingo, luego de la eliminación del Herediano a manos del Saprissa, el técnico rojiamarillo, Jeaustin Campos, se refirió a este tema, fue tajante y no se anduvo por las ramas.

“Para los quieren quedarse y estar acá que eso es lo más importante, es el tema de cualquier jugador con cualquier entrenador. Lo digo en el caso de Yeltsin, le tengo muchísima confianza y no tengo ningún reparo en decir a él y a todos que esto es una cuestión de querer.” expresó Campos en conferencia de prensa.

El estratega no esconde su deseo de contar con el contención para las siguientes temporadas pero no es iluso y habla de la libertad de elegir.

“Yo puedo decir que yo quisiera tenerlo, por supuesto, pero no puedo obligar a nadie a quedarse. El que esté conmigo después de este periodo y cuando vayamos a iniciar los entrenamientos del próximo torneo, yo quiero que todos los que lleguen es porque quieran estar. Ya luego es una cuestión de arriba si se llega a un acuerdo, de lo contractual, precios y dinero en lo que no me meto” agregó Jeaustin.

Lo de Tejeda es aún incierto, aunque los rumores de pasillo apuntan a que saldrá del Team, donde tampoco parece haber buen ambiente dada la incertidumbre de una eventual renovación.

“Ya mismo haría una limpia y le diría a Yeltsin Tejeda que se vaya. Si no quiere estar, que le vaya bien” dijo el dirigente herediano, Aquil Alí.