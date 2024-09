El caso Keylor Navas: sale a la luz lo que Saprissa pudo haber hecho y no hizo

A sus 37 años, Keylor Navas está ante una situación que nunca antes había vivido y que lo pone al límite. Es que con la mayoría de los mercados de fichajes cerrados, al portero no le quedan demasiadas opciones para definir dónde continuará su carrera.

Europa, México y hasta la MLS ya no son opción. En Brasil tiene tiempo para arreglar hasta el viernes y en los Emiratos Árabes Unidos podría hacerlo hasta el 1º de octubre.

Durante las últimas semanas, Navas se estuvo entrenando con Saprissa a la espera de encontrar un destino y Costa Rica podría haber sido una opción de último momento, aunque el mercado cerró el lunes y el Morado, quizás, podría haber hecho algo más.

Lo que Saprissa no hizo para tentar a Keylor Navas

Si bien el portero no vio este mercado como el adecuado para regresar a Saprissa, en un momento se especuló con que el club lo anotara ante la Unafut para así allanar su llegada en caso de que Navas no encontrara otra opción. Pero no.

Keylor Navas, de 37 años, sigue sin equipo. (IMAGO)

Hasta las últimas horas del lunes se pensó en esta chance que finalmente ESPN dio por tierra. “Keylor Navas no fue inscrito en las últimas horas”, le confirmaron al sitio deportivo desde el departamento de prensa de la federación.

Así, claro está, se terminó la última ilusión morada, cuya afición creyó en el milagro hasta los segundos finales.