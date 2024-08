La reciente eliminación de la selección Sub-20 de Costa Rica del premundial ha generado una fuerte sacudida en el fútbol costarricense, y la Fedefútbol ya está considerando la posibilidad de un cambio en el cuerpo técnico, comandado por Cristian Vella.

Osael Maroto, presidente de la Federación, no ocultó su decepción y admitió que la continuidad del actual entrenador argentino está en duda. En una conferencia de prensa realizada esta semana, abordó el fracaso del equipo, así como las controversias que rodean a la contratación de Vella, quien es cuñado de Claudio Vivas, director de selecciones.

Osael Maroto opinó sobre la relación familia que une a Vivas y Vella

La relación familiar entre Vella y Vivas, revelada por el medio local La Teja, ha suscitado críticas y preocupación entre los aficionados y expertos, quienes ven en esta situación un posible conflicto de intereses. Ante la pregunta de si consideraba adecuada la contratación del cuñado del director de selecciones, Maroto respondió de manera cortante y directa.

“No lo veo anormal, son cosas que pueden suceder, porque cuando tomamos la decisión, se basó en su conocimiento y experiencia”, declaró el presidente de la Fedefútbol. Sin embargo, esta respuesta no ha calmado las inquietudes, especialmente tras el mal desempeño del equipo en el torneo.

Cristian Vella está en la mira por los malos resultados.

También Maroto se refirió a la eliminación en el Premundial Sub 20 y reveló que realmente está golpeado porque no se alcanzó el objetivo que tenían marcado para esta selección: “Nos duele muchísimo no haber clasificado y habrá que tomar decisiones”.

Y agregó que analizan que decisiones tomar a partir de los malos resultados obtenidos por Vella y su cuerpo técnico: “El no asistir a la Copa del Mundo Sub-20 masculina es algo que vamos a revisar… es algo que no debe seguir pasando”.